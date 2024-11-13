11 baro, 10 Kasım Anma Bildirisini imzalamadı: Tepkiler büyüyor

Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Iğdır, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, 10 Kasım Atatürk'ü anma bildirisini imzalamadı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
11 baro, 10 Kasım Anma Bildirisini imzalamadı: Tepkiler büyüyor
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68 Baronun destek verdiği bildiriye bu 11 baronun destek vermemesine tepki gösteren Avukat Fırat Kayaönü, "Bu barolar Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyetine meydan okumaktadır." dedi.

Türkiye'deki bütün barolar 10 Kasım Atatürk Anma Günü kapsamında ortak bildiri yayımladı. Atatürk'e saygı duymanın yanı sıra mücadelesinin de Türkiye'ye hala ışık tuttuğu belirtilen bildiri metnine 11 baro imza atmadı.

Ulusal Kanal'a konuşan Avukat Fırat Kayaönü, bildiriye imza atmayan Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Iğdır, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarının, bu barolara mensup avukatları temsil etmediğini belirtti:

"Bu baroların yönetimleri ve başkanları bu meydan okuma gücünü bu barolara mensup kişilerden almıyor. Çünkü biliyoruz ki saydığımız bu barolara mensup olan meslektaşlarımız cumhuriyete, cumhuriyetin faziletlerine herkesten daha çok kıymetini bilen, Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir önder ve cumhuriyetimizin kurucusu ve bu toprakları bize kazandıran lider olarak görür."

Atatürk'ü anma bildirisine imza atmayan barolar arasında, 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı düzenlediği hava harekatına karşı çıkan Diyarbakır, Batman, Hakkari ve Van baroları da bulunuyor.

"Çünkü açıkça PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantıları Türkiye'de, cumhuriyete ve cumhuriyetin temel niteliklerine, üniter devlet yapısına ve anayasayla belirlenmiş ilkelere karşı davranışlar içerisinde oldukları zaten sabittir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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