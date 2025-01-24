11 ilçede suç örgütlerine baskın: Emniyet’ten güvenlik mesajı

Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenerek kamuoyuna tanıtıldı.

Operasyonlar, "kasten öldürmeye teşebbüs", "işyerlerine silahla ateş etme" ve "silahlı suç örgütlerini organize etme" suçlarına karıştığı belirlenen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında:

102 ruhsatsız tabanca,

321 şarjör,

4’ü AK-47 olmak üzere 8 uzun namlulu tüfek,

2 otomatik tabanca,

bir suikast tabancası,

10 av tüfeği,

2 bin 102 fişek ve çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi.

23 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan 51 şüpheliden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 24 kişi hakkında soruşturma devam ediyor.

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceğini belirtti. Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzurudur şiarıyla organize suç örgütlerine ve şiddet gruplarına yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Son operasyonlarda toplam 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23’ü tutuklanmıştır. Suç örgütleri ve şehir eşkıyalarına bir kez daha hatırlatıyoruz: Devletimizin ‘kadife eldiven içindeki çelik yumruğu’ ile mutlaka karşılaşacaklardır.”