110 sanıklı saraçhane davası karara bağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından başlayan protestolara katıldıkları için yargılanan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 110 sanığın duruşması, mahkemenin nihai kararıyla sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) karşı yürütülen soruşturmalar sırasında gerçekleşen gözaltılarla başlayan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla süren protestolara katılan 110 kişi hakkında bir yargılama süreci işletiliyordu.

Saraçhane eylemlerine iştirak ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan bu kişilerin büyük bir kısmını gençler ve öğrenciler oluşturuyordu.

ANKA'ya göre, bu 110 kişinin yargılamasına bugün İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, yürütülen duruşmada sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından hükmünü açıkladı. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 110 sanıklı Saraçhane davasında görevli hakim, yargılanan 110 kişiden 109'u hakkında beraat kararı verdi.

