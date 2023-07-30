12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İşte operasyonun ayrıntıları...

12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! MSB'den açıklama geldi
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Mehmetçik'in hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine yönelik kararlı operasyonları sürüyor.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği son operasyon haberi, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinden geldi.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # msb
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