13 polisin şehit olduğu saldırıda 3 kişi tutuklandı: DEM Parti başkanı da aralarında

Iğdır'da 2015 yılında 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli adliyede sevk edildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
13 polisin şehit olduğu saldırıda 3 kişi tutuklandı: DEM Parti başkanı da aralarında
Yayınlanma: Güncellenme:

Iğdır'da 2015 yılında 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli adliyede sevk edildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından bomba infilak ettirilmişti. Saldırıda 13 polis şehit olmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Selçuk'un PKK'lılara bomba yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilmişti.

İran, Gazze'deki saldırılara dair haberlere yanıt verdiİran, Gazze'deki saldırılara dair haberlere yanıt verdiDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

polis şehit DEM Parti
Günün Manşetleri
‘TRT Genel Müdürü derhal görevden alınmalı’
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye ile normalleşme mesajı!
Tel Aviv'de protestolar
13 polisin şehit olduğu saldırıda 3 kişi tutuklandı
İran, Gazze'deki saldırılara dair haberlere yanıt verdi
1 haftada 2.9 milyon araç denetlendi
Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem
İsrail Gazze'deki iki mülteci kampına saldırdı
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması
Narin cinayetinde yürek burkan gelişme Narin cinayetinde yürek burkan gelişme
Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi
Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem
13 polisin şehit olduğu saldırıda 3 kişi tutuklandı 13 polisin şehit olduğu saldırıda 3 kişi tutuklandı