13 polisin şehit olduğu saldırıda 3 kişi tutuklandı: DEM Parti başkanı da aralarında

Iğdır'da 2015 yılında 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli adliyede sevk edildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.



Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lılar tarafından bomba infilak ettirilmişti. Saldırıda 13 polis şehit olmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Selçuk'un PKK'lılara bomba yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilmişti.