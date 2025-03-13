14 Mart’ta aile hekimlerinden iş bırakma eylemi: Performans sistemi tepkisi

Aile Sağlık Merkezleri, sağlık sisteminin temel taşlarından biri olmasına rağmen, çözülmeyen sorunlar nedeniyle hizmet vermekte zorlanıyor. Hekimler, performans sistemi dışında, kiradan personel giderlerine kadar her konunun muhatabı haline geldiklerini belirtiyor.

Sorunlarına çözüm talep eden sağlık çalışanları, seslerini duyurabilmek için 14 Mart’ta iş bırakma eylemi yapacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Türkü Yağmur Nehir, hekimlerin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

"Gerçek sorunlarımızla ilgilenilmesini istiyoruz. kirayla ilgili sıkıntılarımız var. koruyucu sağlık hizmetleri yapıyoruz, hastanede tedavi sistemi var ama bütünlük yok. Asgari ücretle çalıştırdığımız personelimiz var. Sarf malzemeler alıyoruz."

Aile sağlığı merkezlerinin bina sorununa dikkat çeken Nehir, koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için yeni bir sistem gerektiğini vurguladı.

"Aşıları, izlemleri, taramaları rahat yapacağımız, koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği ve performansa dayandırılmadığı bir sistem istiyoruz. sadece hekimlik yaptığımız bir sistem istiyoruz."