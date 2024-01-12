16 Şehirde SİBERGÖZ-14 Operasyonu! 120 Şüpheli Yakalandı

Bahis ve şans oyunları suçlarına yönelik 16 şehirde eş zamanlı olarak SİBERGÖZ-14 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 120 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

16 Şehirde SİBERGÖZ-14 Operasyonu! 120 Şüpheli Yakalandı

Yuıt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak bahis ve şans oyunları suçlarına karşı 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. SİBERGÖZ-14 operasyonlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama yapıldı.

120 Şüpheli Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bahis ve şans oyunları düzenlenerek suç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

Yasa dışı bahis oynatanlarla bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmayacağını kaydeden Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Malatya, Hakkari, Adana, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Mardin ve Siirt olmak üzere 16 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-14' operasyonlarında, Antalya, İstanbul ve Mersin'de yapılan takip ve izleme çalışmalarıyla 18 farklı yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği 20 ofis, ofislerde çalışan şüpheliler ve yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde organizasyonda tespit edilen şüphelilerle ilgili MASAK'la koordine kurularak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1,5 milyar lira işlem hacminin olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, kripto varlıklara dönüştürerek, araç, taşınır ve taşınmaz mal alım satımları yaparak suçtan elde ettikleri değerleri akladıklarının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda, 80 otomobil, 10 motosiklet, 19 villa, 8 arsa olmak üzere 242 milyon lira değerinde taşınır, taşınmaz mal varlığına, 2 kiralık kasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalarda bulunan hesaplara, 10 ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ile çok miktarda dijital materyale el konulduğu bilgisini verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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