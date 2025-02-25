16 yaşındaki "Büyükusta", Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde mücadele edecek

Türkiye’nin genç satranç yıldızı Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde ustalar kategorisinde mücadele edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
16 yaşındaki "Büyükusta", Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde mücadele edecek
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16 yaşındaki Büyükusta (GM) unvanlı Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'ne katılmak üzere yarın Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl festivalin Challengers kategorisinde şampiyon olan Ediz, bu yıl ustalar kategorisinde yarışacak.

ELO puanı 2624 olan Ediz, yarışacağı kategoride 2706 puan ortalamasına sahip 10 güçlü rakiple mücadele edecek. Genç satranç yeteneği, geçen yıl kazandığı GM normunu tamamlamış ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

Turnuva, 7 Mart tarihinde sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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