19 yaşındaki Adanur'un katillerine ceza yağdı!

İstanbul Eyüpsultan'da 20 Nisan'da kız meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 19 yaşındaki Adanur Uzuner kalabalığın arasında vurularak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası açılan davada karar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada açıklandı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Gaffur Engiz, bir kısım tutuksuz sanıklar, vefat eden Adanur Uzuner'in müşteki ailesi ve taraf avukatları katıldı.

MAHKEMEDEN ŞOK KARAR: HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Esasa ilişkin son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulunmalarına rağmen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Gaffur Engiz hakkında "olası kastla kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ancak mahkeme, Engiz’e "haksız tahrik" hükümlerini uygulayarak bu cezayı 18 yıla indirdi.

Öte yandan, Engiz'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatına karar verildi.

DİĞER SANIKLARA DA CEZALAR YAĞDI

Mahkeme, müşteki sanıklar Harun Çağlar, Kasım Çağlar, Mert Satarım ve Serhat Filiz'i, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan birer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan yargılanan müşteki sanık Soner Kayat'ın cezası ise ertelendi.

Heyet ayrıca, müşteki sanıklar Harun Ural ve Sevinç Çağlar'ı "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan bir yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Ancak bu cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Müşteki sanık Harun Özkara'ya ise "gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan bir yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Özkara, "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından beraat etti.