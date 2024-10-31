2025 Hac Kura sonuçları açıklandı

2025 yılı için yapılan hac kura sonuçları açıklandı. Sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 Hac Kura sonuçları açıklandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 2025 hac kura sonuçları, e-Devlet platformunda erişime açıldı. Bu yıl, bakıldığında yenileyen ve ön kayıt yaptıran toplam 1 milyon 849 bin 584 kişi noter huzurunda gerçekleşen kur çekilişine katıldı.

Kura sonucunda, hacı aday olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, sonuçları e-Devlet üzerinden görebilecek. Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 4 Kasım'da başlayacak.

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