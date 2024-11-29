2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

Yeni bütçede tapu harçlarından 122 milyar 488 milyon 929 bin lira gelir bekleniyor. Bu rakam, toplam harç gelirlerinin %43,4’üne denk geliyor. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinden sağlanacak bu gelir, harç gelirleri içinde en büyük payı alacak.

Harç gelirleri içinde ikinci sırada yargı harçları bulunuyor. 2025 yılında 50 milyar 926 milyon 337 bin lira yargı harcı tahsil edilmesi hedefleniyor. Ticaret sicil, esnaf sicil ve diğer yargı işlemleri, bu gelirlerin ana kaynağını oluşturuyor.

Bütçede, farklı alanlardan alınacak harçların toplamı da dikkate değer bir gelir kalemi olarak öne çıkıyor:

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira

Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira

Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira

Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira

Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira

"Diğer harçlar" kapsamında yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi kalemler yer alıyor.

Toplam harç gelirlerinin, merkezi yönetim bütçesinin önemli bir ayağını oluşturduğu belirtiliyor. 282,5 milyar liralık gelir, kamu harcamalarının finansmanında kritik bir rol oynayacak.