2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Teklife göre, 2025 yılında toplam 282 milyar 538 milyon 376 bin lira harç geliri tahsil edilmesi bekleniyor. Bu gelirin en büyük kısmını tapu harçları oluşturacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Yayınlanma:

Yeni bütçede tapu harçlarından 122 milyar 488 milyon 929 bin lira gelir bekleniyor. Bu rakam, toplam harç gelirlerinin %43,4’üne denk geliyor. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinden sağlanacak bu gelir, harç gelirleri içinde en büyük payı alacak.

Harç gelirleri içinde ikinci sırada yargı harçları bulunuyor. 2025 yılında 50 milyar 926 milyon 337 bin lira yargı harcı tahsil edilmesi hedefleniyor. Ticaret sicil, esnaf sicil ve diğer yargı işlemleri, bu gelirlerin ana kaynağını oluşturuyor.

Bütçede, farklı alanlardan alınacak harçların toplamı da dikkate değer bir gelir kalemi olarak öne çıkıyor:

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira
Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira
Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira
Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira
Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira
"Diğer harçlar" kapsamında yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi kalemler yer alıyor.

Toplam harç gelirlerinin, merkezi yönetim bütçesinin önemli bir ayağını oluşturduğu belirtiliyor. 282,5 milyar liralık gelir, kamu harcamalarının finansmanında kritik bir rol oynayacak.

Bilge Sitesi Davasında şok gelişme: Belediye Başkanı serbest!Bilge Sitesi Davasında şok gelişme: Belediye Başkanı serbest!Gündem
Antalya'da depremAntalya'da depremYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bütçe meclis
Günün Manşetleri
Lübnan’da ateşkesin 25. ihlali: Füze rampası vuruldu
2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Çadır nöbetleri sürüyor, müzakere kapıları zorlanacak
Sendikaya üye oldular, işten atıldılar
İçişleri Bakanlığı duyurdu
TABİP-SEN’den sağlıkta özelleştirme uyarısı
Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme
Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Irak'ın kuzeyine kritik hava harekatı
Çok Okunanlar
Lübnan’da ateşkesin 25. ihlali: Füze rampası vuruldu Lübnan’da ateşkesin 25. ihlali: Füze rampası vuruldu
Borç kavgası kanlı bitti: Şüpheli aranıyor Borç kavgası kanlı bitti: Şüpheli aranıyor
6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler 6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler
Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek! Meteoroloji uyardı: Yarın sabah Türkiye o kötü kokuyu hissedecek!
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu