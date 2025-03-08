2030’da iki kez oruç tutacağız! Ramazan ayı yıl içinde iki kez başlayacak

Ramazan ayının her yıl 10-12 gün erken başlaması, Hicri takviminin Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, Ramazan’ın her yıl bir önceki yıldan daha erken başlamasına sebep olur. Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanır ve böylece Ramazan, aynı tarihe geri döner.

Ramazan’ın her yıl 10-12 gün erkene kayması, bazı özel yıllarda ilginç durumlardan doğmasına sebep olur. Haber Global'e göre, 2030 yılı, bu özel durumlardan birini yaşatacak. Ramazan ayı, Ocak ayında başlayacak ve 1 ay sürecek. Ancak, 2030 yılı sonlarına doğru Aralık ayında tekrar Ramazan ayı başlayacak. Yani, 2030’da Müslümanlar, yıl içinde iki kez Ramazan orucu tutmuş olacak. Bu durum, çok nadir görülen bir özellik taşıyor ve bu yıl, Ramazan’ın hem Ocak’ta hem de Aralık’ta olması nedeniyle tarihe geçecek.

EN KISA ORUÇ SÜRESİ 2031'DE YAŞANACAK

2031 yılında ise en kısa oruç süresi yaşanacak. Çünkü Hicri takvime göre Ramazan, oldukça erken başlayacak ve oruç tutma süresi çok kısa olacak. Bu yıl, oruç tutma süresi en kısa olduğu yıl olarak kayıtlara geçecek.

2047'DE ORUÇ SÜRESİ UZAYACAK

Ramazan döngüsünün bir başka etkisi ise 2047 yılında görülecek. Bu yıl, Ramazan Haziran ayında başlayacak ve uzun günlerde oruç tutulacak. Kuzey yarımkürede, özellikle günlerin 18-20 saatten fazla sürdüğü bölgelerde oruç tutma süresi oldukça uzun olacak. Böylece 2047, oruç süresi açısından en uzun günlerin yaşandığı yıl olacak.