28 Şubat davasında karar açıklandı: İşte cezalar ve yargı sürecinin detayları

Yargıtay’ın bozma kararının ardından, 28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanık hakkındaki karar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Mahkeme salonunda, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra daha önce açıklanan mütalaayı hatırlatarak sanıklara son sözlerini sordu.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık emekli Korgeneral Köksal Karabay, yargılamanın ilk aşamasında görev yapan savcı ve hakimlerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ihraç edildiğini belirterek, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirinin somut delile dayanmadığını savundu. Karabay, mahkemeden beraatini talep etti.

Sanık emekli Koramiral Altaç Atılan da savunmasında görev hayatı boyunca ülkesine sadakatle hizmet ettiğini vurguladı. Atılan, “Ben mesleğimi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda icra ettim. Askeriyede verdiğim yemine hep sadık kaldım. Dosyada delil olarak yer alan belgelerin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 13 yılı aşkın süren bu davanın FETÖ kumpası olduğu da açıktır. Galiba tek suçumuz asker olmaktı. Şahsıma atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Sanık emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ise davayı “özel olarak kurgulanmış bir kumpas davası” olarak nitelendirdi. Yükselen, “Soruşturmanın başında olan herkesin FETÖ ile bağlantısı çıkmıştır. Davanın iddianamesini hazırlayan savcı, bize karşı kin ve husumet ile hareket etmiştir. Necmettin Erbakan yaşarken hiçbir askerden şikayetçi olmamıştır. 28 Şubat davasının açılması için onun ölümü beklenmiştir. Dosyada yer alan müşteki ve mağdur dilekçeleri tek tiptir. Suçsuzum. Askerliğim boyunca subaylık yeminime bağlı kaldım. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemedim. Beraatimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“İKNA ODALARIYLA YÖK’ÜN HİÇBİR İLGİSİ YOK”

Sanık eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz de iddianamede yer alan suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu öne sürerek, “Dönemin YÖK başkanı olarak istesem de üzerime atılı suçları işleyemezdim. İkna odalarıyla ilgili uygulama İstanbul Üniversitesinin uygulamasıdır, orada başlamıştır. YÖK'ün bu işle hiçbir ilgisi yoktur. Bana kimseden bir bilgi, belge gelmedi, kimse bana bir şey yaptırmaya çalışmadı. Yargıtay ilamı da kendi içerisinde çelişmektedir. Delillerin belirleyici olmadığını ifade edip, ardından bozma kararı vermişlerdir.” dedi.

Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Korgeneral Erdoğan Öznal ve emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şener de iddianamede somut delil bulunmadığını belirterek üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, 13 yıldır süren davanın müvekkilleri için büyük bir yıpranma yarattığını söyledi. Avukatlar, sanıkların yaşlı olduklarını, dosyada iddiaları destekleyecek somut bir delil bulunmadığını vurgulayarak beraat talebinde bulundu.

13 SANIĞA 18’ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kararını açıklarken, yargılama sürecinde vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon hakkında dosyanın düşürülmesine hükmetti. Diğer 13 sanık hakkında ise “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası verilmesine karar verildi.

YARGITAY, 16 SANIĞIN CEZASINI BOZMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce aralarında eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç’ın da bulunduğu sanıklar hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Ancak emekli YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz, emekli korgeneral Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel hakkında verilen cezalar, bu kişilerin “yardım eden” sıfatıyla cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştu.

Ayrıca zaman aşımı gerekçesiyle haklarında düşme kararı verilen Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Metin Yaşar Yükselen ve diğer sanıkların da “gizli ittifak içinde hareket ettikleri” gerekçesiyle yeniden yargılanmalarına karar verilmişti.

Yargıtay’ın bu bozma kararının ardından, 16 sanığın yargılandığı dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülerek bugünkü karar ile sonuçlandı.