3 ilde tefeci çetesi çökertildi: 1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli olarak Balıkesir ve Tekirdağ’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlının tutuklandığını, suçtan elde edilen gelirle alınan toplam 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkul ve 34 araca el konulduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
3 ilde tefeci çetesi çökertildi: 1.2 milyar liralık mal varlığına el konuldu
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyonda toplam 9 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 7’sinin tutuklandığı, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp teminat olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayanlardan ise mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MASAK verilerine göre suçtan elde edilen gelirle edinildiği belirlenen, toplam değeri 1 milyar 250 milyon TL olan 75 gayrimenkul ve 34 araca el konuldu. Ayrıca operasyonda 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 çek defteri, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, çeşitli evrak ve dijital materyal ele geçirildi.”

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