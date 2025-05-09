Yılmaz Özdil, Özgür Özel için "armut gibi dedi": Özel'in yanıtı "Adama geri vitesi yedirirler" oldu

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Özel, “geri vites yaptı” eleştirilerine tepki gösterdi ve Özdil’i doğrudan hedef aldı: “O geri vitesi yedirirler adama” dedi.

Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma törenine katılması sonrası kendisine yönelik yapılan yorumlara ilişkin konuşurken, ailesinin de hedef gösterildiğini belirtti.

"geri vitesi yedirirler adama"

Özgür Özel, Yılmaz Özdil’in ifadelerine şu sözlerle karşılık verdi:

“Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresi televizyon ekranında hedef gösteriliyor. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi, ‘Özgür Özel geri vites mi yapıyor?’ diyor. O geri vitesi yedirirler adama. Bunu iğrenç sözlerle ve yakışıksız ifadelerle dile getiriyor. Tabii bunu yayınlayan kanalın yayın politikasını da ayrıca değerlendirmek gerekir.”

"aşkımız sebepsiz değil"

Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Yılmaz Özdil ise ironik bir dille şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel, Sözcü Televizyonu’nda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışarıdayım, izleyemedim. Ama unuttuğu bir şey var; benim onu neden bu kadar çok sevdiğimin –toplumun henüz bilmediği ama zamanla öğreneceği– sebepler var. Aşkımız sebepsiz değil yani.”

neler yaşanmıştı?

3 Mayıs’ta Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni sırasında, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik bir saldırı girişimi yaşanmıştı. Daha sonra adının Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenen kişi, Özel’e korumalarının yanındayken yumruk atmaya çalışmıştı.

Olay sonrası açıklama yapan Özel, saldırının anlamlı bir günde gerçekleştiğini vurgulamış ve bu tür provokasyonların mücadele kararlılıklarını etkilemeyeceğini belirtmişti.

Yılmaz Özdil ise saldırıyla ilgili yorumunda güvenlik zafiyeti olmadığını savunmuş ve Özel hakkında, “Böyle armut gibi geziyor” ifadesini kullanarak tepki toplamıştı.