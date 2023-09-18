3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyona imza attı. MSB'den yapılan açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon
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Sınır içinde ve sınır ötesinde Türk askerinin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son operasyon haberi Irak'ın kuzeyinden geldi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.

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