3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyinde kritik operasyon
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyona imza attı. MSB'den yapılan açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerindeki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Sınır içinde ve sınır ötesinde Türk askerinin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son operasyon haberi Irak'ın kuzeyinden geldi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!
MSB'den yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.