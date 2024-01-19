3 siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi! Anayasa Mahkemesi duyurdu

Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Söz konusu kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

3 siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi! Anayasa Mahkemesi duyurdu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuna gerekçe olarak söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıklarını gösterdi.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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