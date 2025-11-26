3.8 büyüklüğünde deprem: AFAD merkez üssünü açıkladı

Akdeniz’de, Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 20.48’de kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
3.8 büyüklüğünde deprem: AFAD merkez üssünü açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Akdeniz’de Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre saat 20.48’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.8 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin, Ortaca’ya yaklaşık 44.40 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının 20.37 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli serbest bırakıldıBöcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli serbest bırakıldıGündem
Gram altında yükseliş: Yıl sonu beklentisi değiştiGram altında yükseliş: Yıl sonu beklentisi değiştiEkonomi
deprem
Günün Manşetleri
8 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!