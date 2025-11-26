3.8 büyüklüğünde deprem: AFAD merkez üssünü açıkladı

Akdeniz’de Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre saat 20.48’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.8 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin, Ortaca’ya yaklaşık 44.40 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi. Sarsıntının 20.37 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.