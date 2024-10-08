4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya operasyonları duyurdu

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son bir ayda göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik önemli operasyonlar düzenlendi.

4 BİN 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ülke genelindeki operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 aracın ele geçirildiğini belirtti.

Son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'sinin tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini, yakalanan düzensiz göçmenlerin il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alanları tebrik etti.