4 kişilik aile hayatını kaybetmişti... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!

Almanya’dan tatil için geldikleri İstanbul'da hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada ilaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı.

Tatil amacıyla Türkiye'ye giriş yapan Böcek ailesinin tüm fertleri; 36 yaşındaki baba Servet Böcek, 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek ve çocukları 6 yaşındaki Muhammet Kadir ile 3 yaşındaki Masal Böcek, zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Habertürk TV muhabiri Elif Yavuz'un aktardığı bilgilere göre, aileyi yok eden bu trajik olayın ardından başlatılan tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İLK DALGADA GIDA SATICILARI TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından zehirlenme şüphesiyle başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ailenin tükettiği gıdalar mercek altına alınmıştı. Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden lokum satıcısı F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve bir kafe çalışanı olan F.M.O. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ancak soruşturma derinleştikçe, ölümlerin arkasındaki nedenin otelde yapılan haşere ilaçlaması olabileceği ihtimali ağırlık kazandı. Savcılık, soruşturmanın rotasını bu yöne çevirerek ilaçlama işlemini gerçekleştiren firmanın sahibini, oğlunu ve bilfiil uygulamayı yapan personeli gözaltına aldırdı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ifadeleri ise gün yüzüne çıktı.

"İKİ AYRI İLAÇ KULLANDIM"

Otelde ilaçlama işlemini yapan şüpheli, ifadesinde ihmal iddialarını reddederek prosedürlere uyduğunu savundu. Zanlı, emniyetteki sorgusunda yaptığı işlemi şu sözlerle anlattı: "İki ayrı ilaç ve kapak kullandım. Sızmaması için gereken önlemleri aldım"

Aynı dosya kapsamında gözaltında bulunan ilaçlama şirketinin sahibi ve oğlu ise olay yerinde bulunmadıklarını iddia etti. Firma yetkilileri, ifadelerinde "Biz ilaçlamaya gitmedik" şeklinde konuşarak sürece dahil olmadıklarını öne sürdü.

Dört kişilik ailenin yok olmasına neden olan ihmaller zincirini çözmek için başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

