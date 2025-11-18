TFF açıkladı: Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasının merakla beklediği bahis soruşturmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Federasyon tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) önündeki kabarık dosyaları inceleyerek nihai hükmünü verdiği belirtildi. Bahis oynadıkları tespitiyle disipline sevk edilen toplam 282 futbolcunun durumu mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sevki gerçekleşen 281 oyuncu hakkında cezai işlem uygulandı.

PFDK, bahis eylemlerine karıştığı kesinleşen 281 futbolcuya, işledikleri ihlalin ağırlığına göre değişen sürelerde hak mahrumiyeti cezası kesti. Açıklanan yaptırım takvimine göre, cezaların alt sınırı 45 gün olarak belirlenirken, bazı oyuncular için bu sürenin 12 aya kadar çıktığı duyuruldu.

LİSTEDEKİ TEK İSTİSNA: CANBERK AYDEMİR

Soruşturma kapsamında sevk edilen 282 kişilik listede, ceza tayinine yer olmadığına hükmedilen tek isim ise Canberk Aydemir oldu. Kurul, bu kararın gerekçesini "mükerrer yargılama" prensibine dayandırdı. Yapılan incelemede, Canberk Aydemir'in söz konusu bahis eylemi sebebiyle daha önce zaten cezalandırıldığı tespit edildi.

Hatırlanacağı üzere PFDK, Canberk Aydemir hakkında 2 Eylül 2025 tarihinde aldığı kararla oyuncuya 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı. Bu nedenle, aynı suçtan dolayı ikinci bir ceza uygulanmadı.