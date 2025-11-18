Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde faaliyet gösteren bir demir madeninde yaşanan toprak kayması sonucu tonlarca ağırlıktaki kütlenin altında kalan şantiye müdürüne ulaşmak için ekipler seferber oldu. Gece durdurulan çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden hız kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor
Yayınlanma:

Sivas’ın Divriği ilçesi sınırlarında bulunan demir madeni ocağında meydana gelen heyelan felaketinin ardından bölgede bekleyiş sürüyor. Toprak altında kaldığı tespit edilen bir kişiyi sağ salim kurtarabilmek adına başlatılan geniş çaplı operasyon tüm hızıyla devam ediyor.

ŞANTİYE MÜDÜRÜ TOPRAK YIĞINININ ALTINDA KALDI

Feci olay, dün ilçeye bağlı Çaltı köyündeki maden sahasında gerçekleşti. Açık alanda istiflenmiş haldeki devasa toprak yığınının aniden kayması sonucu bölgede büyük bir göçük oluştu. O esnada sahada bulunan 66 yaşındaki şantiye müdürü S.Y., kayan toprak kütlesinin altında kalarak gözden kayboldu.

Durumun ihbar edilmesinin ardından olay mahalline çok sayıda kurtarma birimi sevk edildi. Bölgedeki hummalı çalışmalara AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma bünyesindeki asayiş ve komando timleri, sağlık görevlileri ile hem Divriği hem de Kangal belediyelerinden gelen itfaiye erleri destek veriyor. Jandarma ekipleri, herhangi bir ikincil tehlikeye karşı maden sahasına girişleri tamamen kapatarak çevre emniyetini sağladı. Arama faaliyetleri ise ağırlıklı olarak iş makinelerinin desteğiyle yürütülüyor.

Öte yandan, kurtarma operasyonu gece saatlerinde zorunlu olarak sekteye uğradı. Toprak kaymasının gece boyunca devam etmesi ve sahadaki riskin artması nedeniyle ekipler, can güvenliğini tehlikeye atmamak adına çalışmalara geçici bir süre ara verdi. Sabahın olmasıyla birlikte ekipler, şantiye müdürü S.Y.'ye ulaşmak için yeniden yoğun bir mesaiye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sivas
