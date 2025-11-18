Sanat tarihinin iki dev ismi dijitalde buluştu: Van Gogh ile Dali’yi ilk kez böyle göreceksiniz!

Türkiye E-Ticaret Haftası, bu yılki programında sanat tutkunlarını daha önce şahit olmadıkları bir perspektifle buluşturmayı hedefliyor.

Organizasyon, sanat dünyasının iki efsanevi ismini, Vincent Van Gogh ve Salvador Dali’yi, modern teknolojinin imkanlarıyla üç boyutlu bir evrene taşıyan özel bir sanal gerçeklik (VR) alanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte, iki büyük ustanın dünyalarına hiç olmadığı kadar yakından tanıklık etmek isteyenler için benzersiz bir zemin hazırlanmış durumda.

Van Gogh’un Yıldızlı Gecesi ve Salvador Dali’nin Belleğin Azmi, ziyaretçilerin içine adım atabildiği sürükleyici bir dijital dünyaya dönüştürüldü. VR gözlükleri aracılığıyla deneyimlenen bu platform, katılımcıları tabloların sadece görüntüsüne değil; dokusuna, ışık oyunlarına, renk paletine ve o büyüleyici sürreal atmosferine birebir dahil ediyor. Van Gogh’un karakteristik fırça darbeleri ile Dali’nin zamanı büken algısı; derinlik, hareket ve özel ses tasarımlarıyla harmanlanarak bambaşka bir sanat tecrübesi ortaya koyuyor.

İZLEYİCİ OLMAKTAN ÇIKIP ESERİN PARÇASI OLACAKLAR

Sanatı sadece karşıdan izlenen statik bir form olmaktan kurtaran bu VR yolculuğu, klasik resim anlayışının sınırlarını aşıyor. Ziyaretçiler, geleneksel müzeciliğin ötesine geçerek, her iki başyapıtın zihinsel, duygusal ve mekansal atmosferine doğrudan giriş yapma şansı buluyor.

Ayşe Demirci’nin küratörlüğünü üstlendiği sergi programı, sadece Van Gogh ve Dali’nin VR evrenleriyle sınırlı kalmıyor. Dijital sanatın en kapsamlı rotalarından biri olmaya aday sergide; dijital monolitler, holografik heykeller ve interaktif yapay zeka yerleştirmeleri gibi pek çok farklı dijital eser de yer alıyor.

Kapsamlı içeriğiyle dikkat çeken tüm bu dijital sanat alanları, 21-22 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde görücüye çıkacak. Meraklıları, saat 10.00 ile 19.00 arasında bu benzersiz sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.