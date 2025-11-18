Konya'da kan donduran gece: Tartışma cinayetle bitti, 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Konya'nın Meram ilçesinde bir baba ile oğlu arasında başlayan sözlü tartışma, dakikalar içinde bir aile faciasına dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya'da kan donduran gece: Tartışma cinayetle bitti, 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Yayınlanma:

Feci olay, Konya’nın merkez Meram ilçesi sınırlarında yer alan Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Müjgan Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette saat 21.30 sularında gerilim yükseldi. Evde ikamet eden 40 yaşındaki Ahmet Gökçe ile 16 yaşındaki oğlu S.G. arasında, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir sebepten dolayı anlaşmazlık çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Baba ve oğul arasındaki sözlü atışma kısa sürede kontrolden çıkarak şiddetli bir kavgaya evrildi. Gerginliğin zirveye tırmandığı anlarda mutfak bölümüne yönelen 16 yaşındaki S.G., buradan eline geçirdiği bıçakla babasının üzerine yürüdü. Öfkesine hakim olamayan çocuk, babası Ahmet Gökçe'yi göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaşanan dehşet verici durumun ihbar edilmesi üzerine, adrese ivedilikle çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan babaya ilk müdahaleyi olay mahallinde gerçekleştirdi. Durumu kritik olan Gökçe, vakit kaybedilmeden ambulansla Meram Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı baba, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Babasının ölümüne sebep olan 16 yaşındaki zanlı S.G. ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emlak Konut'tan sınır ötesi hamle: Mekke'de 400 milyon dolarlık "Hayat" başlıyorEmlak Konut'tan sınır ötesi hamle: Mekke'de 400 milyon dolarlık "Hayat" başlıyorDünya
TÜİK son verileri paylaştı: İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli olduTÜİK son verileri paylaştı: İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli olduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya cinayet
Günün Manşetleri
İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli oldu
"Gerekirse yanıma 3 kişi alır İmralı'ya giderim"
3 yılda mezuniyet hakkı geliyor, işte detaylar...
Türkiye'deki yabancı sayısı belli oldu
Pirinçleri altın diye beyan ettiler, 100 milyar liralık zarar ortaya çıktı
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Şantiye müdürü göçük altında kaldı!
İstanbul'da bir aileyi yok eden 'gıda zehirlenmesi' şüphesinde 4 tutuklama
''O devlet kurulmadan çatışmalar asla bitmeyecek''
15 bin öğretmen ataması için tercih ekranı açıldı, işte detaylar...
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak! Meteoroloji uyardı: Fırtına o bölgeleri vuracak!
Altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü Altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Doğum izinlerinde yeni düzenleme Doğum izinlerinde yeni düzenleme
Türkiye'deki yabancı sayısı belli oldu Türkiye'deki yabancı sayısı belli oldu