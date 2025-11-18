Konya'da kan donduran gece: Tartışma cinayetle bitti, 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Feci olay, Konya’nın merkez Meram ilçesi sınırlarında yer alan Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Müjgan Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette saat 21.30 sularında gerilim yükseldi. Evde ikamet eden 40 yaşındaki Ahmet Gökçe ile 16 yaşındaki oğlu S.G. arasında, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir sebepten dolayı anlaşmazlık çıktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Baba ve oğul arasındaki sözlü atışma kısa sürede kontrolden çıkarak şiddetli bir kavgaya evrildi. Gerginliğin zirveye tırmandığı anlarda mutfak bölümüne yönelen 16 yaşındaki S.G., buradan eline geçirdiği bıçakla babasının üzerine yürüdü. Öfkesine hakim olamayan çocuk, babası Ahmet Gökçe'yi göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaşanan dehşet verici durumun ihbar edilmesi üzerine, adrese ivedilikle çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan babaya ilk müdahaleyi olay mahallinde gerçekleştirdi. Durumu kritik olan Gökçe, vakit kaybedilmeden ambulansla Meram Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı baba, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Babasının ölümüne sebep olan 16 yaşındaki zanlı S.G. ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.