TÜİK son verileri paylaştı: İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ait iş gücü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Kurumun yayımladığı rapora göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlik verilerinde düşüş eğilimi kayıtlara geçti. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında, temmuz-eylül periyodunda işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 26 bin kişi geriledi.

3 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İŞ ARIYOR

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, söz konusu düşüşle birlikte toplam işsiz sayısı 3 milyon 10 bin kişi olarak tespit edildi. İşsiz sayısındaki bu sayısal azalmaya rağmen, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı oransal bazda bir değişim göstermedi ve yüzde 8,5 seviyesinde sabit kaldı.

Raporun detaylarında, işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 0,2 puanlık bir azalma gösterdiği görüldü. Cinsiyet bazlı incelemelerde ise farklılıklar göze çarptı. İlgili dönemde işsizlik oranı erkek nüfusta yüzde 7 olarak öngörülürken, kadınlarda bu oranın yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

GENÇ NÜFUSTA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

İstihdam verilerinin en kritik başlıklarından biri olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta ise olumlu bir hareketlilik gözlemlendi. Bu yılın üçüncü çeyreğinde genç işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe nazaran 0,5 puanlık bir azalış kaydederek yüzde 15,3 seviyesine indi. Genç nüfus özelinde cinsiyet dağılımına bakıldığında ise; erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, yayımladığı bu son raporla birlikte geçmiş dönemlere ait bazı çeyreklik işsizlik verilerinde de revizyona gittiğini duyurdu.