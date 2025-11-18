Bahçeli’den "Terörsüz Türkiye" mesajı: "Gerekirse yanıma 3 kişi alır İmralı'ya giderim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısı kürsüsündeydi.

Bahçeli, sözlerine Gürcistan semalarında kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehadet şerbeti içen askerler ile Hırvatistan'da yaşanan elim kazada yaşamını yitiren pilot Hasan Bahar'ı anarak başladı ve acılı ailelere başsağlığı mesajını iletti.

UÇAK DÜŞTÜ MÜ YOKSA DÜŞÜRÜLDÜ MÜ SORUSU AYDINLATILMALI

Bahçeli, bir hafta önce yaşanan ve milli yürekleri dağlayan olayın üzerindeki sis perdesinin aralanmasını istedi. C-130 tipi uçağın akıbetine dair net konuşan MHP lideri, "Bir hafta önce, hepimizi yasa boğan; millî yürekleri acıyla dağlayan, gözyaşlarını sel olup akıtan elim bir uçak kazası yaşadık. Şehitlerimizin isimleri milli gönüllere kazındı. Kargo uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu olayın geri planında kalanlar elbette aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma faaliyetleri sürerken dijital mecralarda yayılan bilgi kirliliğine sert tepki gösteren Bahçeli, oturduğu yerden ahkam kesenleri hedef aldı. Resmi açıklamaları beklemeden yapılan yorumların iyi niyetten yoksun olduğunu belirten Bahçeli, "Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden yayın ve yorum yapanların, oturduğu yerden bilirkişilik taslayanlar ortadadır. Arama kurtarma çalışmaları yapılıyorken bile milletimize yalan yanlış malumatlar servis edenlerin insanlıklarından şüphe duyulmalıdır. Kara günümüzde şehitlerimizin ocaklara düşen ateşinin hepimizi yaktığı dönemde spekülasyon değirmenine su taşıyanlar kuklalık yapmak dışında bir işe yaramayan utanmazlardır" diyerek tepkisini dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

"Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Niyet hayırlı, inşallah netice de hayırlı olacaktır" diyen Bahçeli, süreci sabote etmeye çalışanları sert bir dille eleştirdi: "Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren siyasi devşirmelerin, devlet-millet kenetlenmesini anlayabilecek akli yetenekleri elbette yoktur." İmralı'ya gidecek heyetin belirlenmesinin muhtemel olduğunu belirten Bahçeli, bu konudaki ayak diremelere tepki gösterdi. MHP Lideri, "Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması da muhtemeldir. İmralı'ya gidilmesi tartışmalarına nokta konulmalıdır. Hep dediğimiz gibi, her şey Türkiye içindir. İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, gerekirse bizzat kendisinin devreye gireceğini şu sözlerle ilan etti: "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."