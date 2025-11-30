4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre deprem 10.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı
Yayınlanma:

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı 4.0 büyüklüğünde ölçüldü.

Deprem, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.36’da kaydedildi. Merkezin enleminin 39.03778 N, boylamının ise 29.7175 E olduğu açıklandı. Sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

deprem
