4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre deprem 10.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı 4.0 büyüklüğünde ölçüldü.
Deprem, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.36’da kaydedildi. Merkezin enleminin 39.03778 N, boylamının ise 29.7175 E olduğu açıklandı. Sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.