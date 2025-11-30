Sosyal bilgiler öğretmeni, paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla gözaltına alındı

X’te Atatürk’le ilgili bir paylaşıma yaptığı alıntı nedeniyle ‘_ayperivarol’ kullanıcı adlı hesabın sahibi, Sosyal Bilgiler öğretmeni Ayperi Varol’un gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sosyal bilgiler öğretmeni, paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

X sosyal medya platformunda “_ayperivarol” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Sosyal Bilgiler öğretmeni Ayperi Varol, yaptığı alıntı nedeniyle Cumhurbaşkanına tehditten gözaltına alındı.

Sosyal bilgiler öğretmeni, paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla gözaltına alındı - Resim : 1

Paylaşım, kısa sürede kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "asmakla" tehdit ettiği şeklinde yorumlandı. Kullanıcı hakkında işlem başlatılırken, “_ayperivarol” adlı hesabı kullanan Ayperi Varol'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Vasiyetnamesiz davalarda yeni düzenleme: Miras sorununa çözüm geliyorVasiyetnamesiz davalarda yeni düzenleme: Miras sorununa çözüm geliyorGündem
Karadeniz’de palamut rotayı değiştirince tezgâhlarda hamsi akını başladıKaradeniz’de palamut rotayı değiştirince tezgâhlarda hamsi akını başladıYurt
İstanbul’a kısa mesafedeki şehirde kar göründü... Çok sayıda il için uyarı: Dolu, sel ve yıldırım riski var!İstanbul’a kısa mesafedeki şehirde kar göründü... Çok sayıda il için uyarı: Dolu, sel ve yıldırım riski var!Yurt
atatürk erdoğan Cumhurbaşkanına hakaret
Günün Manşetleri
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”
Bu uygulamalar kalkıyor
Gazze’de İslam Üniversitesi yeniden açıldı
“Yanlış algı nedeniyle ciddi zehirlenmelerle karşılaşıyoruz”
2,5 ton canlı midye ele geçirildi
Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu
“Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”
“Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”
Doğal gaz, elektrik, ets ve akaryakıt tarifeleri yenilendi
94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Çok Okunanlar
BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında güncel tablo Altın fiyatlarında güncel tablo
İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok” “Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”
4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı