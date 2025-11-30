Sosyal bilgiler öğretmeni, paylaşımı nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla gözaltına alındı
X’te Atatürk’le ilgili bir paylaşıma yaptığı alıntı nedeniyle ‘_ayperivarol’ kullanıcı adlı hesabın sahibi, Sosyal Bilgiler öğretmeni Ayperi Varol’un gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
X sosyal medya platformunda “_ayperivarol” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Sosyal Bilgiler öğretmeni Ayperi Varol, yaptığı alıntı nedeniyle Cumhurbaşkanına tehditten gözaltına alındı.
Paylaşım, kısa sürede kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "asmakla" tehdit ettiği şeklinde yorumlandı. Kullanıcı hakkında işlem başlatılırken, “_ayperivarol” adlı hesabı kullanan Ayperi Varol'un gözaltına alındığı öğrenildi.