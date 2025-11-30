Karadeniz’de palamut rotayı değiştirince tezgâhlarda hamsi akını başladı

Düzce’de palamutun Gürcistan kıyılarına yönelmesiyle birlikte tezgâhlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar, hamsinin taze ve iri olduğunu, vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Düzce’de, palamutun bu sezon rotasını değiştirerek Gürcistan kıyılarına yönelmesi balıkçı tezgâhlarına doğrudan yansıdı. Palamutun azalmasıyla birlikte tezgâhlarda hamsi yoğunluğu yaşanırken, vatandaşların ilgisi de her geçen gün artıyor.

Balık sezonunun devam ettiği Batı Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi, deniz suyunu da etkileyerek balık çeşitliliğini değiştirdi. Sezon başında yoğun talep gören palamut yerini hamsiye bırakırken, Karadeniz’de avlanan bol miktardaki hamsi taze ve iri yapısıyla dikkat çekiyor.

Düzce’de balıkçılık yapan Muhammet Özer, havaların soğumasının tezgâhlara olumlu yansıdığını söyledi. Palamutun bu yıl yönünü değiştirdiğine dikkat çeken Özer, “Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük taze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz” dedi.

Hamsinin sofralara her gün taze ulaştırıldığını vurgulayan Özer, “Tezgahlarımızda bol bol hamsi yer alıyor. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları da tezgahımızda bulunduruyoruz. Henüz çinekop ve zargana görülmedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

