Japon deprem uzmanı levhalara dikkat çekti: Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 6 deprem levhası üzerinde bulunan Türkiye’nin ciddi bir deprem ülkesi olduğunu belirterek buna göre hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7’nci Kitap Fuarı’ndaki söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye ve Japonya’yı deprem yapısı bakımından karşılaştıran Moriwaki, Japonya’da 4, Türkiye’de ise 6 aktif deprem levhası bulunduğunu vurguladı. Moriwaki, “Türkiye’de Anadolu levhası, güney taraftan Afrika, Arap, Ege, Karadeniz, Avrasya levhası var. Avrasya levhası çok daha büyük. Batıda Türkiye, ortada Hindistan var. Çin ve doğu bölümünde Japonya var. Japonya’nın 4 levhası, Türkiye’nin 6 tane levhası var. Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok. Onun için deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazım” dedi.

DEPREM ANINDA MERDİVENLER

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili de uyarılarda bulunan Moriwaki, merdiven kullanımından uzak durulması gerektiğini söyledi. “Bazen depremde sadece merdiven çöküyor ya da merdivenden çökme başlıyor. 2020’de İzmir’de deprem olduğunda merdivenden başlayan ve sadece merdivenin çöktüğü bina var. Hatay ve Maraş’taki depremde en fazla zarar gören merdivendi.” ifadelerini kullandı.

DEPREM ÇANTASI İÇİN UYARI

Deprem çantası hazırlığına da değinen Moriwaki, su, metal düdük, çikolata veya bal gibi temel ihtiyaçların yanı sıra tuz ve streç filmin önemine dikkat çekti. Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:

“Tuzun yaşam üçgeninde ne işi var diye galiba siz ilk defa duydunuz. Su varsa 1 ay yaşayabilirsiniz. Ama iki hafta geçince güç kaybı oluyor diye söylüyorum. Neden güç kaybı oluyor? İnsan için tuz önemli. Tuzsuz bu güç kaybı oluyor. Onun için tuzu arada 2-3 günde bir dilinize koyacaksınız. Streç film çok faydalı. Deprem çantasının içinde olursa çok iyi olur. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kar vardı, soğuktu. Pijamalı dışarıya çıktı insanlar. Çantanın içinde streç film varsa montu yoksa da pijamanın üstüne sardınız mı o zaman ısı kendini dışarı atmıyor. Kalın bir manto gibi sıcak tutuyor.”