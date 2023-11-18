49 Yaşındaki Rus Turist Otel Odasında Ölü Olarak Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus uyruklu Vadim Sekletov (49) otel odasında ölü bulundu. Yedek anahtarla odaya giren...

49 Yaşındaki Rus Turist Otel Odasında Ölü Olarak Bulundu
Rus Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 49 yaşındaki Rus turist, otel odasında ölü bulundu.

Türkler Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Vadim Sekletov (49) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Çağrılan sağlık ekibi, Sekletov'un hayatını kaybettiği belirledi.

Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rus turist # alanya # antalya
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