56 İlde Dev Kafes Operasyonu! 150 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda 56 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 150 kişinin yakalandığını duyurdu.

56 İlde Dev Kafes Operasyonu! 150 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı
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Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları tüm kararlılığıyla devam ediyor. Son olarak geniş kapsamlı olarak başlatılan "Kafes Operasyonları"nda yeni bir gelişme yaşandı.

56 İlde 150 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlardaki son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı "Kafes" operasyonları düzenlendiğini hatırlattı.

Ali Yerlikaya, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği değerlendirilen 367 şüpheliye yönelik 150 kişinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek ve senet ele geçirildiğini de aktardı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz, hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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