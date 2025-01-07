6 aylık direnişin sonu: Polonez işçileri kazandı!

Altı aylık zorlu bir mücadelenin ardından zafer kazanan Polonez emekçileri, fabrika önünde bir araya gelerek zaferlerini coşkuyla kutladı. Kutlama sırasında zafer pastası kesen işçiler, elde ettikleri başarıyı tüm emekçilere armağan ettiklerini ifade etti.

Kazandıkları zaferi halaylarla kutlayan emekçilerin coşkusu, fabrika önünde renkli görüntüler oluşturdu.

Aile Boyu Mücadele ve Zafer

Zaferi kutlayanlar arasında, aylardır oğluyla birlikte mücadele eden Mustafa Atacık da vardı. Atacık, "Kazandık, oğlumla birlikte bu yolu kazandık," dedi. Oğlu ise, "Mutluyum," diyerek duygularını paylaştı.

Kadın Emekçilerin Öncü Rolü

Kutlamalara ön saflarda katılan kadın emekçiler, zaferin kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Kadın işçilerden biri, "Kadınlar hiç geride kalmasın," diyerek mesaj verdi.

Tek Gıda-İş ve Vatan Partisi’nin Desteği

Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, mücadele boyunca destek veren Vatan Partisi'ne teşekkür etti. Kutlamalar sırasında Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan da yer aldı.

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, işçilerin işe dönüş süreciyle ilgili şu açıklamada bulundu: "Bakan Bey, Genel Müdür ve Vali Bey'in talimatıyla, İş-Kur Bölge Müdürlüğü şu an çalışmalarını yürütüyor. Polonez'de işten atılan arkadaşlarımıza öncelik tanınacak ve yeni iş yerlerine yerleştirilmeleri sağlanacaktır."

Zafer Coşkusu Sürüyor Polonez emekçileri, zaferlerini dayanışma ve kararlılık ile kutlamaya devam ediyor. Bu zafer, sadece onların değil, tüm emekçilerin gururu oldu.