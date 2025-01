DEM Parti heyeti, Deva Partisi'ni ziyaret etti

Heyet, Babacan tarafından genel merkez binası girişinde karşılandı. Yaklaşık iki saat süren görüşme basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Babacan’a toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.

BABACAN: “ÇÖZÜM GAYRETLERİNİ KIYMETLİ BULUYORUZ”

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ali Babacan, sürece ilişkin derin bir istişare yürüttüklerini ve karşılıklı düşünce alışverişinde bulunduklarını belirtti. Babacan, şunları söyledi:

"1 Ekim'den bu yana ülkemizde yeni bir siyasal iklim oluştu. Bu süreçte yapılan çalışmaların ve çözüm gayretlerinin son derece kıymetli olduğunu düşünüyoruz. DEVA Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her samimi adımın destekçisi olacağız. Önümüzdeki haftalarda daha netleşmiş yol haritaları üzerinde çalışmanın ve süreci detaylandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz."

ÖNDER: “EN GENİŞ MUTABAKAT ZEMİNİ ŞART”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, toplumsal mutabakatın önemine vurgu yaptı:

"Her bir öneri ve her bir eleştiri bizim için altın değerindedir. Ancak bu doğrultuda ilerleyerek toplumun her kesimini kapsayacak geniş bir mutabakat zemini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden biri, mutabakatın yalnızca belli kesimlerle sınırlı kalmaması, topluma her yönüyle ulaştırılarak rıza üretilmesinin gerekliliğidir."

Ayrıca, görüşmelere ilişkin ilerleyen süreçte daha kapsamlı açıklamalar yapacaklarını belirten Önder, şunları ekledi:

"Yeniden Refah Partisi ile Meclis'te yürütülecek siyasal parti görüşmeleri tamamlanmış olacak."