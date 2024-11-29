6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu ve Iğdır emniyet müdürlüklerinde değişiklik yapıldı. Kararlar doğrultusunda emniyet müdürlüklerine atanan isimler şöyle:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne, Hakan Yılmaz atandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne, Hakan Yılmaz atandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici görevlendirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici görevlendirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne, Ahmet Acar getirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne, Ahmet Acar getirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne, Niyazi Turgay atandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne, Niyazi Turgay atandı.

Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine de yeni atamalar yapıldı. Bu görevlere Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk getirildi.