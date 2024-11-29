6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu ve Iğdır emniyet müdürlüklerinde değişiklik yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu ve Iğdır emniyet müdürlüklerinde değişiklik yapıldı. Kararlar doğrultusunda emniyet müdürlüklerine atanan isimler şöyle:

  • Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.

  • Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne, Hakan Yılmaz atandı.

  • Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici görevlendirildi.

  • Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

  • Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne, Ahmet Acar getirildi.

  • Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne, Niyazi Turgay atandı.

  • Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine de yeni atamalar yapıldı. Bu görevlere Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk getirildi.
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