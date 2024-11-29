Aile faciası: 16 yaşındaki çocuk babasını vurdu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 16 yaşındaki H.K., bir büfeden alkol aldığını gördüğü babası Hüseyin K.’yi çıkan tartışmanın ardından silahla vurdu. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, çocuk gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aile faciası: 16 yaşındaki çocuk babasını vurdu
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Olay, ilçede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen H.K., babası Hüseyin K.’nin bir büfeden alkol aldığını fark etti. Bunun üzerine büfeye giren H.K. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin K., oğluna tokat attı. Öfkelenen H.K., eve gidip yanına aldığı silahla tekrar büfeye döndü. Babasını dışarı çağıran H.K., silahını ateşleyerek babasını vurdu.

Ağır yaralanan Hüseyin K.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri yaptı. Hüseyin K., sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan H.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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