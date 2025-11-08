6 kişinin öldüğü patlamada kaçış planı! İş yeri sahibi valizlerle yakalandı, oğlu aranıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde sabah saatlerinde 2 katlı parfüm dolum tesisinde meydana gelen patlama ve yangında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, iş yeri sahibi K.O.’yu Yalova’da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, K.O.’nun aracında valizler bulundu ve kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan K.O. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, patlamanın ardından telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan oğlu İ.O. için arama çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.