6 Şehirde Hayali İhacat Operasyonu! Devleti 200 Milyon Lira Zarara Uğratmışlar

İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Devleti 200 milyon lira zarara uğrattıkları anlaşılan 21 şüpheliden 16'sı yakalandı.

6 Şehirde Hayali İhacat Operasyonu! Devleti 200 Milyon Lira Zarara Uğratmışlar
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İstanbul merkezli 6 ilde, sahte faturalarla ihracat yapmış gibi gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Hayali ihracatla haksız kazanç elde ettiği anlaşılan 21 şüpheliden 16’sı yakalandı.

İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracata dayalı sahte evrak ele geçirildi.

Mevcut yöntemle devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri olduğu tespit edildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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