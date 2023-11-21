6 Şubat Depreminden Etkilenen Adıyaman'da Ağır Hasar Alan Bina Yıkıldı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye AFAD ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremin ardından ağır hasar raporu verilen binanın enkazı, birinin olması ihtimaline karşı ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.