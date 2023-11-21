6 Şubat Depreminden Etkilenen Adıyaman'da Ağır Hasar Alan Bina Yıkıldı

Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören bina kendiliğinden yıkıldı. Bölgede birinin olması ihtimaline karşın ekipler tarafından kontrol sağlandı.

6 Şubat Depreminden Etkilenen Adıyaman'da Ağır Hasar Alan Bina Yıkıldı
Adıyaman'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina Kendiliğinden Yıkıldı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye AFAD ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremin ardından ağır hasar raporu verilen binanın enkazı, birinin olması ihtimaline karşı ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # Adıyaman
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