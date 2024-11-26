6 yıl sonra gelen itiraf: Sazlıbosna Barajı’ndaki cinayet aydınlatıldı
İstanbul Arnavutköy'de, 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüyle ilgili yıllar sonra üç şüpheli gözaltına alındı. Olayın, küçük kızın kardeşinin okulda rehber öğretmenine yaptığı bir itiraf sayesinde aydınlatıldığı ortaya çıktı.
Nisan 2018’de Sazlıbosna Barajı’nda balık tutmaya giden balıkçılar, oltalarına bez parçasının takıldığını fark etti. Kıyıya çektikleri bezi açtıklarında bir cesetle karşılaşan balıkçılar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğu değerlendirilen kız çocuğuna ait cesedi incelemeye aldı. Kimliği tespit edilemeyen çocuk, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kardeşinin İtirafı Olayı Aydınlattı
Yıllar sonra, Esenyurt’taki bir okulda öğrenim gören Melike’nin kardeşi, rehber öğretmenine babasının kardeşini öldürüp baraja attığını söyledi. Öğretmen, durumu polise bildirerek süreci başlattı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun anlattıkları üzerine, baba Cahit Eşiyok ile resmi nikahlı eşi M.A.E. ve dini nikahlı eşi Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye götürüldü.
DNA Analizi Yapılacak
Olayla ilgili ifade veren baba Cahit Eşiyok, suçlamaları reddetti. Şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, Melike Eşiyok’tan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.