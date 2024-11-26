6 yıl sonra gelen itiraf: Sazlıbosna Barajı’ndaki cinayet aydınlatıldı

İstanbul Arnavutköy'de, 6 yıl önce Sazlıbosna Barajı'nda cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüyle ilgili yıllar sonra üç şüpheli gözaltına alındı. Olayın, küçük kızın kardeşinin okulda rehber öğretmenine yaptığı bir itiraf sayesinde aydınlatıldığı ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
6 yıl sonra gelen itiraf: Sazlıbosna Barajı’ndaki cinayet aydınlatıldı
Yayınlanma:

Nisan 2018’de Sazlıbosna Barajı’nda balık tutmaya giden balıkçılar, oltalarına bez parçasının takıldığını fark etti. Kıyıya çektikleri bezi açtıklarında bir cesetle karşılaşan balıkçılar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğu değerlendirilen kız çocuğuna ait cesedi incelemeye aldı. Kimliği tespit edilemeyen çocuk, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kardeşinin İtirafı Olayı Aydınlattı

Yıllar sonra, Esenyurt’taki bir okulda öğrenim gören Melike’nin kardeşi, rehber öğretmenine babasının kardeşini öldürüp baraja attığını söyledi. Öğretmen, durumu polise bildirerek süreci başlattı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun anlattıkları üzerine, baba Cahit Eşiyok ile resmi nikahlı eşi M.A.E. ve dini nikahlı eşi Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye götürüldü.

DNA Analizi Yapılacak

Olayla ilgili ifade veren baba Cahit Eşiyok, suçlamaları reddetti. Şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, Melike Eşiyok’tan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

O marka ürünlerini çağırıyor: Binlerce evde kullanılıyorduO marka ürünlerini çağırıyor: Binlerce evde kullanılıyorduYaşam
cinayet istanbul
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama
Bahçeli’den İmralı çağrısı
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak? Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır" "Zap'ta da kilit kapatılmıştır"