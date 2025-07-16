60 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 252'ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yasa dışı finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ilde başlatılan dev operasyon sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, gözaltı sayısı 252’ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülen operasyonda, toplam 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dün 244 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yakalanan 8 şüpheliyle birlikte sayı 252’ye ulaştı.

78 şüphelinin yurt dışında olduğu, 41 kişinin ise halen firari olduğu belirtildi.