60 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 252'ye yükseldi

İzmir merkezli, 60 ili kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 252’ye yükseldi. Terör örgütüne finans sağlamak için “gıda kolisi” kılıfıyla para aktarımı yapıldığı ortaya çıktı. Yasa dışı sistemle 7,5 milyon liralık işlem tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
60 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltı sayısı 252'ye yükseldi
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yasa dışı finans kaynaklarına yönelik İzmir merkezli 60 ilde başlatılan dev operasyon sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, gözaltı sayısı 252’ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülen operasyonda, toplam 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Dün 244 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yakalanan 8 şüpheliyle birlikte sayı 252’ye ulaştı.
78 şüphelinin yurt dışında olduğu, 41 kişinin ise halen firari olduğu belirtildi.

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