71 şehirde Mercek-16 operasyonları! Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak 71 şehirde, ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-16 operasyonları gerçekleştirildi. 4 gündür süren operasyonların detaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

959 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

"Mercek-16" operasyonlarında ev, iş yeri, halka açık alanlar ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabancanın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.