Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır kaza yaptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır kaza yaptı
Son Güncelleme:

 Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı tır, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı, kargo firmasına ait tıra arkadan çarptı.

Ardından tırlardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle tırdaki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...Ekonomi
# Kuzey Marmara Otoyolu
Çok Okunanlar
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
71 şehirde Mercek-16 operasyonları!
71 şehirde Mercek-16 operasyonları!
Sakarya'da husumetli aileler arasında silahlı kavga
Sakarya'da husumetli aileler arasında silahlı kavga
İsrail: Han Yunus'tan Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildik
İsrail: Han Yunus'tan Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildik
Öne Çıkanlar Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi ne anlama geliyor? Cenk Çınar anlatıyor | Stratejik Akıl Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi ne anlama geliyor? Cenk Çınar anlatıyor | Stratejik Akıl Bir ilçede daha seçim yenilenecek! Bir ilçede daha seçim yenilenecek!