8 Mart'ta yeni eylem planı açıklanacak! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Bakanlar Kurulu'nun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Açıklama, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olacak. Programa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

Eylem planının ayrıntılarına yönelik konuşan Mahinur Özdemir Göktaş, "Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor" dedi. Planın üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüteceklerini de ifade etti.