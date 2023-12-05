9 İlde FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon! 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı.

9 İlde FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon! 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliye yönelik çalışma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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