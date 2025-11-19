9 ilde suç örgütlerine darbe: Jandarmanın operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin suç şebekelerine karşı yürüttüğü kapsamlı mücadelenin son sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Jandarma birimlerinin son iki haftalık periyotta gerçekleştirdiği titiz saha çalışmaları neticesinde, 12 farklı organize suç yapılanması hedef alındı. Dokuz ili kapsayan bu geniş çaplı operasyon zincirinde toplam 106 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

68 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahısların adli makamlarca yapılan sorgu ve değerlendirmeleri sonucunda, zanlıların büyük bir çoğunluğunu oluşturan 68 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 34 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya, geriye kalan diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise halen devam ettiği bilgisini aktardı.

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen bu hamlelerle suç örgütlerinin silah kaçakçılığından tefeciliğe, dolandırıcılıktan daha birçok yasa dışı faaliyete uzanan geniş bir yelpazede vatandaşlara zarar vermesinin ve mağduriyet yaratmasının önüne geçildiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonların arka planındaki tespitler ise dikkat çekti. Yerlikaya, illere göre değişen suç profillerini şu ifadelerle açıkladı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Kahramanmaraş'ta, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı."