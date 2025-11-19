Yola çıkacaklar dikkat! İşte il il kapalı yollar ve çalışma olan bölgeler

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri yakından ilgilendiren güncel yol durumu bültenini yayımladı.

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nun Edirne Batı ve Gümüşova kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Ekipler, bu mevkilerde etaplar halinde şerit daraltmasına giderek ulaşımı diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük bağlantı noktasında ise köprü çalışması nedeniyle trafik akışı yeniden düzenlendi. Devlet yolu üst geçit köprüsünün genleşme derzlerinde yürütülen bakım işlemleri sebebiyle otoyol istikameti araç geçişine kapatıldı. Karabük yönünden gelerek otoyola girmek isteyen araçlar, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D-750 kara yolu üzerinden otoyola katılım sağlayabiliyor.

EGE VE AKDENİZ HATTI İÇİN KRİTİK UYARI

İzmir Çeşme Otoyolu'nu kullanan sürücülerin de dikkatli olması gerekiyor. Otoyol ve bağlantı yollarındaki üstyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, Çeşme istikameti Narlıdere Kavşağı mevkiinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

Turizmin başkenti Antalya güzergahında ise tünellerde hummalı bir çalışma var. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19 ile 52. kilometreleri arasında yer alan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerindeki bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor.

Akdeniz Bölgesi'ndeki bir diğer çalışma noktası ise Silifke-Mersin yolu oldu. Bu hattın 21 ve 22. kilometrelerinde süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Doğu Karadeniz'de ise tünel teknolojileri yenileniyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 62. kilometresinde bulunan Sümbüllü 4 Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemlerin bakımına başlandı. Bu sebeple tünel içerisindeki ulaşım tek şeride düşürüldü.

ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDA ALTERNATİF ROTALAR

Bursa'nın dağ yöresine ulaşımı sağlayan Bursa-Keles yolunun 48 ile 53. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Doğu Anadolu'da ise Kelkit-Erzincan yolunun 57 ve 58. kilometrelerinde sanat yapıları ve bakım çalışmaları start aldı. Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şeridin trafiğe kapatılmasıyla birlikte ulaşım sol şeritten ilerliyor.

Ayrıca Karaman-Ermenek yolunun 58-76 ve 85-93. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle kontrollü geçiş uygulaması yapılırken; Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28 ile 31. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.