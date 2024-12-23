9 yaşındaki çocuk otomobille dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Sude İnak Sude İnak
9 yaşındaki çocuk otomobille dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı!
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Samsun'da akşam saatlerinde 9 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille dehşet saçtı. 

Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi 615. Sokak'tan Ayvacık yolu istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 06 COB 58 plakalı kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı 55 AV 957 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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