A Parti’den Ulusal Kanal ve Aydınlık’a ziyaret

Medya ve Tanıtım Başkanı Ali Işıner Hamşioğlu, Seçim İşleri Başkanı Ceren Yılmaz ve Yerel Yönetimler Başkanı Adnan Süphanoğlu’ndan oluşan A Parti heyeti Asgari ücret ve Suriye’deki durum başta olmak üzere partilerinin politikalarını aktardı.

Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkanlığı’nı yaptığı A Parti 28 Ekim 2024’te "Ortak akıl ileri Türkiye” sloganıyla kurulmuştu.