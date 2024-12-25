A Parti’den Ulusal Kanal ve Aydınlık’a ziyaret

A Parti yöneticileri, Aydınlık Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ı ziyaret etti.

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A Parti’den Ulusal Kanal ve Aydınlık’a ziyaret
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Medya ve Tanıtım Başkanı Ali Işıner Hamşioğlu, Seçim İşleri Başkanı Ceren Yılmaz ve Yerel Yönetimler Başkanı Adnan Süphanoğlu’ndan oluşan A Parti heyeti Asgari ücret ve Suriye’deki durum başta olmak üzere partilerinin politikalarını aktardı.

Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkanlığı’nı yaptığı A Parti 28 Ekim 2024’te "Ortak akıl ileri Türkiye” sloganıyla kurulmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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