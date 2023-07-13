AB aldatmacası kısa sürdü! İtalya Başbakanı açıkladı: "Türkiye'nin AB'ye alınması gündemde değil"

NATO Liderler Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlendi. Zirvede Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hazır bulundu.

Zİrve öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda çok tartışılan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, İsveç ve NATO arasındaki üçlü görüşmeden, İsveç'in NATO'ya üyelik onayının Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması kararı çıkarken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermesi kamuoyunda tartışmalara yol açarken Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınıp alınmayacağı konuşulmaya başlandı.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ALINMASI GÜNDEMDE DEĞİL"

Batı'nın "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması" aldatmacası da kısa sürdü. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda son açıklama İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi.

NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Akdeniz, enerji, düzensiz göç, çatışmalarda barış gibi konuları ele aldıklarının bilgisini verdi.

Bir gazetecinin Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ile ilgili soru sorması üzerine İtalyan Başbakan, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin mevcut bağlamda gündemlerinde olmadığını ve bu konuda AB içinde de farklı zorluklar olduğunu söyledi.